VHK-Sägewerkssparte fusioniert Anfang 2019 mit DeSH

Bei der gestrigen Mitgliederversammlung des Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverbandes (DeSH) hat Jochen Winning, Geschäftsführer des Verbandes der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen (VHK), in Würzburg den Fahrplan für die Fusion der VHK-Sägewerkssparte mit dem DeSH im kommenden Jahr vorgestellt. Demnach soll der Zusammenschluss bis zum 1. Januar 2019 abgeschlossen sein. Auch in der künftigen Verbandsstruktur sollen demnach bei der Vorstandszusammensetzung Aspekte wie Regionalität und Betriebsgröße berücksichtigt werden.



Bei den satzungsgemäß alle zwei Jahre stattfindenden Wahlen hat die Mitgliederversammlung den DeSH-Vorstand in seiner bisherigen Zusammensetzung bestätigt. DeSH-Präsident bleibt damit Carsten Doehring, Geschäftsführer Ilim Timber Europe (Landsberg). Steffen Rathke, geschäftsführender Gesellschafter des Holzwerks B. Keck (Ehningen), wird weiterhin als Vize-Präsident im Vorstand vertreten sein. Dem Vorstand gehören darüber hinaus Henning Ruser, Geschäftsführer Holz Ruser (Bornhöved), Lutz Schmelter, Geschäftsführer Josef Schmelter (Lennestadt-Saalhausen), Dr. Stephan Lang, Vorstand der Rettenmeier Holding (Wilburgstetten), Michael Nied, Geschäftsführer Karl Nied (Assamstadt), Jörn Kimmich, Geschäftsführer Ante-Holz (Bromskirchen-Somplar) und Lutz Schällig, Inhaber Sägewerk Weber (Brakel) an.