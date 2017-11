USA: Preisanstieg hat sich im November beschleunigt

Der auf dem US-Markt mittlerweile seit Ende August feststellbare Anstieg der Nadelschnittholzpreise hat sich im Laufe des Novembers vor allem bei 2x4-Sortimenten nochmals deutlich beschleunigt. Laut den von Random Lengths wöchentlich ermittelten Durchschnittswerten, stieg der Preis für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr von Ende Oktober bis Mitte November um rund 37 US$/1.000 bdft. Mit den am vergangenen Freitag ausgewiesenen 494 US$/1.000 bdft hat der 2x4-Preis den höchsten Wert seit über zehn Jahren erreicht und sich mittlerweile von dem ebenfalls von Random Lengths ermittelten Framing Lumber Composite Price (FLCP) deutlich abgesetzt. Bislang lag der 2x4-Preis höchstens auf, üblicherweise aber 30-40 US$ unter dem jeweiligen FLCP-Preis. Ende vergangener Woche lag der FLCP allerdings mit 438 US$ um 56 US$ niedriger als der Durchschnittspreis für 2x4.