USA: DOC fordert hohe Strafzölle für China-Sperrholz

Das US-amerikanische Department of Commerce (DOC) hat seine Forderung nach Strafzöllen auf Sperrholzimporte aus China bestätigt. Die in den finalen Beschlüssen vom 6. November genannten Antidumping- und Subventionsausgleichszölle liegen sogar noch über den vorläufig festgesetzten Zollsätzen, die im April bzw. im Juni veröffentlicht worden waren.



Der Antidumpingzollsatz liegt für alle chinesischen Hersteller bei 183,36 %. Der zusätzlich verhängte Subventionsausgleichszoll wurde für einige Unternehmen auf 22,98 % reduziert, die restlichen Hersteller wurden mit einem Prozentsatz von 194,90 % belegt. Für die höhere Zollrate macht das DOC die unzureichende Kooperation seitens der Unternehmen verantwortlich.



Ob die vom DOC geforderten Strafzölle tatsächlich erhoben werden, hängt von der am 21. Dezember erwarteten Entscheidung der International Trade Commission (ITC) ab. Sollte das ITC der DOC-Forderung zustimmen, werden die Strafzölle in Kraft treten. Anderenfalls wird das Verfahren eingestellt.