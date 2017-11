USA belegen kanadisches Schnittholz mit 20,83 % Strafzoll

Das U.S. Department of Commerce (DOC) hat gestern seine finale Entscheidung über Antidumping- (AD) und Ausgleichszölle (CVD) auf kanadische Nadelschnittholzlieferungen in die USA bekannt gegeben, zwölf Tage früher als ursprünglich angekündigt. Nach Angaben von US-Außenminister Wilbur Ross haben die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über ein neues Softwood Lumber Agreement (SLA) zu keiner einvernehmlichen Lösung geführt. Die USA haben daher entschieden, kanadische Schnittholzlieferungen mit Antidumping- und Ausgleichszöllen von im Schnitt 20,83 % zu belegen; die vorläufigen Strafzölle lagen in Summe bei 26,75 %.



Nach Auffassung des DOC haben Exporteure aus Kanada Nadelschnittholz in den USA um 3,20 % bis 8,89 % unter Marktpreis verkauft. Es wurde zudem festgestellt, dass Kanada inländischen Nadelschnittholzproduzenten mit 3,34 % bis 18,19 % des Warenwertes subventioniert.



Auf Grundlage der jetzt festgelegten Prozentsätze für AD’s und CVD’s wird das DOC das U.S. Customs and Border Protection (CBP) anweisen, entsprechende Barsicherheiten von den Importeuren einzuziehen.