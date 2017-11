Auftragseingang der US-Möbelindustrie leicht gestiegen

Der Auftragseingang der auf den „Residential-Bereich“ ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller ist im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 % auf 2,238 Mrd US$ gestiegen. Laut dem monatlich veröffentlichten Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard war im Juli noch ein zweistelliger Zuwachs um 11 % verzeichnet worden war. Der Auftragsbestand hat sich hat sich im August um 6 % auf 1,941 Mrd US$ verbessert. Der Umsatz hat um 5 % auf 2,376 Mrd US$ zugenommen. Hier hat sich die Steigerungsrate im Vergleich zum Vormonat halbiert; im Juli hatte das Wachstum noch bei 10 % gelegen.



Kumuliert über die ersten acht Monate ist der Umsatz um 5 % auf 18,311 Mrd US$ gestiegen; der Auftragseingang hat etwas stärker um 6 % auf 18,099 Mrd US$ zugenommen.