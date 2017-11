US-Importe sind im dritten Quartal um 18 % gesunken

Mit insgesamt 8,51 Mio m³ importierten die USA im Verlauf des dritten Quartals um rund 18 % weniger Nadelschnittholz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der starke Rückgang der Bezüge aus Kanada, die um 21 % auf 7,86 Mio m³ gesunken sind, konnte auch durch die massiven Steigerungen bei den Einfuhren aus Europa um insgesamt 195 % auf 396.615 m³ bei Weitem nicht ausgeglichen werden.



Europäischer Hauptlieferant war im dritten Quartal Deutschland. Mit 219.185 m³ wurden die Importe hier gegenüber Vorjahr mehr als vervierfacht. Die Bezüge aus Schweden stiegen um 140 % auf 112.098 m³.



Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres ergibt sich damit laut der Statistik des US Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service (FAS) ein Importvolumen von insgesamt 27,04 Mio m³, was einem Rückgang um 4,4 % entspricht.