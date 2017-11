Titan Group hat Rundholzeinschlag um 5 % erhöht

Die Forstunternehmen der nordrussischen Titan Group haben den Rundholzeinschlag im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5 % auf 485.500 m³ erhöht. Gestiegen sind die Einschlagsmengen auch im ersten (+7 % auf 713.900 m³) und im zweiten Quartal (+28 % auf 433.600) m³. In den ersten neun Monaten lag der Einschlag mit 1,633 Mio m³ um 11 % über dem Vorjahreswert.



Die Rundholzauslieferungen an die drei Sägewerke der Sägewerk 25-Gruppe sowie an den Zellstoff- und Papierhersteller Arkhangelsk PPM (APPM) haben im selben Zeitraum um 8 % auf 1,571 Mio m³ zugenommen.