Estnische Brenstol wurde in Thermory umbenannt

Der estnische Thermoholzhersteller Oü Brenstol firmiert seit dem 29. August unter Thermory AS. Mit der Namensänderung erfolgt auch die Änderung der Gesellschaftsform von Osühning (Oü) zu Aktsiaselts (AS). Der Name Thermory war von Brenstol bislang als Marke für einen großen Teil der von dem Unternehmen seit 2001 hergestellten Thermoholzprodukte verwendet worden.



Mit einer Produktionskapazität von 50.000 m³/Jahr zählt Thermory in Europa zu den größten Anbietern von thermisch modifiziertem Holz. Im Zeitraum 2010 bis 2018 hat das Unternehmen rund 15 Mio € in den weiteren Ausbau der Thermoholzproduktion investiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung von europäischer und amerikanischer Esche. Darüber hinaus werden auch Kiefer und Pecan thermisch modifiziert.



Im Geschäftsjahr 2016 hat Thermory mit 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 29 Mio € erreicht. Dabei wurde ein Gewinn von 1,8 Mio € erwirtschaftet.