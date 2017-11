TCM-Umsatz hat sich auch organisch zweistellig erhöht

Der Umsatz der dänischen TCM Group hat sich in den ersten neun Monaten um 38 % auf 602 Mio dkr erhöht. Den Anstieg führt das Unternehmen unter anderem auf die Ende Januar dieses Jahres erfolgte Übernahme des dänischen Küchen-, Bad- und Garderobenmöbelherstellers Nettoline zurück. Organisch lag das Plus noch bei 18,7 %.



Im Geschäftsjahr 2016 hat sich der Umsatz der TCM Group um 11,8 % auf 599,7 Mio dkr verbessert. Das EBIT hat allerdings um 10,2 % auf 60,0 Mio dkr nachgegeben. Vor Einmaleffekten haben aber sowohl das EBIT (+17,8 % auf 78,7 Mio dkr) als auch das EBITA (+16,6 % auf 86,2 Mio dkr) zugelegt. Nettoline hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 102 Mio dkr erzielt. Das EBITA belief sich auf 13 Mio dkr.



Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die TCM Group mit einem Umsatz in einer Spanne von 795,0 Mio dkr bis 805,0 Mio dkr. Beim EBIT geht das Unternehmen von einem Wert zwischen 76 Mio dkr und 86 Mio dkr aus; das EBITA vor Einmaleffekten wird sich voraussichtlich zwischen 116 Mio dkr und 122 Mio dkr bewegen.



Zur TCM Group gehören die Marken „Svane Køkkenet“, „Tvis Køkkener“, „Nettoline“ und „kitchn“. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Tvis und Aulum und fertigt nahezu ausschließlich auftragsbezogen.