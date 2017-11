Tarkett hat Umsatz im dritten Quartal weiter gesteigert

Der französische Bodenbelagskonzern Tarkett hat seinen Umsatz in dritten Quartal um 3,7 % auf 823,5 Mio € gesteigert. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen verlangsamt. Im ersten Quartal belief sich das Plus noch bei 6,1 % und im zweiten Quartal wurde ein Anstieg um 4,2 % ausgewiesen.



Die Umsatzentwicklung in der aktuellen Berichtsperiode wurde vor allem durch die ungünstige Wechselkursentwicklung zwischen Euro und britischem Pfund bzw. Euro und US-Dollar geschmälert. Das organische Wachstum im dritten Quartal belief sich auf 6,1 % und ist damit höher als im ersten (+2,8 %) und im zweiten Quartal (+3,2 %) ausgefallen.



Die größten Zuwächse hat Tarkett in seinen beiden umsatzschwächsten Geschäftsbereichen erwirtschaftet. Im Geschäftsbereich „CIS, APAC & Latin America" wurde ein Anstieg um 12,9 % auf 178,0 Mio € erzielt. Der Geschäftsbereich „Sports“ hat um 11,8 % auf 220,4 Mio € zugelegt. Im Geschäftsbereich „EMEA“ konnte nur ein leichter Zuwachs um 1,9 % auf 227,2 Mio € erreicht werden und im Geschäftsbereich „North America“ musste Tarkett einen Rückgang um 8,6 % auf 197,9 Mio € hinnehmen.



Auch beim bereinigten EBITDA haben sich die Währungseffekte zusätzlich zu den gestiegenen Rohmaterialkosten bemerkbar gemacht; in dem am 24. Oktober veröffentlichten Quartalsbericht weist Tarkett einen Rückgang beim Adjusted EBITDA um 15,2 % auf 101,1 Mio € aus. Die auf dieser Basis errechnete Marge hat auf 12,3 % nachgegeben.