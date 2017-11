Stora Enso hat Holzhandelsaktivitäten veräußert

Die finnische Stora Enso hat mit sofortiger Wirkung ihre 100 %-Anteile an der finnischen Holzhandelsgesellschaft Puumerkki Oy und der estnischen Estonian Puumerkki AS an die Investmentgesellschaft Mimir Invest AB veräußert. Laut einer Ad hoc-Mitteilung vom 1. November gehört der Holzhandelsbereich nicht mehr länger zum Kerngeschäft des Konzerns. Nach Angaben von Stora Enso wird der Verkauf keine nennenswerten Auswirkungen auf das operative EBIT oder die Nettoverschuldung des Konzerns haben. Im Geschäftsbericht für das vierte Quartal werden -8 Mio € als einmaliger Sondereffekt (item affecting comparability - IAC) auf das operative EBIT verbucht.



Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Puumerkki mit rund 170 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 160 Mio €. In Finnland verfügt Puumerkki über 14 Standorte, in Estland sind es drei.