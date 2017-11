Sörnsen übernimmt auch norwegische Södra-Tochter

Voraussichtlich zum 1. Februar übernimmt der deutschen Leistenhersteller Sörnsen Holzleisten von der schwedischen Södra deren norwegisches Tochterunternehmen Södra Wood AS. Die heute bekanntgegebene Transaktion ist für Sörnsen die dritte Übernahme eines Södra-Unternehmens innerhalb eines starken Jahres. Mitte des Jahres hatte Södra das litauische Tochterunternehmen UAB SIWood und Ende November 2016 die Wood Grimslöv an Sörnsen veräußert.



Die Södra Wood AS produziert in Brumunddal Holzleisten und in Engesetdal folienummantelte MDF-Leisten. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Verteilerzentren in Brumunddal und Namsos sowie eine Marketingorganisation in Gardemoen. Insgesamt sind in Norwgen rund 70 Mitarbeiter beschäftigt.