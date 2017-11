ShareWood errichtet Teak-Sägewerk in Brasilien

Über ein mit der brasilianischen Atlantic Impex gebildetes Joint Venture errichtet die ShareWood Switzerland in Brasilien seit Anfang Oktober ein Sägewerk für Teak mit angeschlossener Weiterverarbeitung. Die Inbetriebnahme des Sägewerks mit einer Kapazität von monatlich 1.000 m³ Schnittholz ist für Mitte November geplant. Nach einer Anlaufphase soll das Werk bereits in einigen Wochen mit nahezu voller Kapazität arbeiten.



Das Sägewerk ist mit vier Sägelinien sowie einer Vielblattsäge für den Nachschnitt ausgestattet. Der Standort des auf einem 3 ha großen Areal errichteten Sägewerks liegt in Alta Floresta im zentralbrasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Nur wenige Kilometer von dem geplanten Standort betreibt ShareWood Teak-Plantagen.