Sedus Stoll investiert 20 Mio € in Dogern und Geseke

Der Büromöbelhersteller Sedus Stoll investiert derzeit rund 20 Mio € in Neu- und Umbaumaßnahmen an den Produktionsstandorten in Dogern und Geseke. In Dogern entsteht unter anderem ein neuer Bürokomplex. Nach der Fertigstellung des Gebäudes sollen die noch am Hauptsitz in Waldshut verbliebenen 32 Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb und Marketing nach Dogern umziehen. Auch die Entwicklungsabteilung, die bereits vor rund zehn Jahren von Waldshut nach Dogern umgezogen ist, soll künftig ebenfalls in dem neuen Gebäude in Dogern angesiedelt sein. Das dort derzeit von der Entwicklungsabteilung genutzte Gebäude wird in einen Showroom umgewandelt. Die Inbetriebnahme des neuen Bürogebäudes und des Showrooms in Dogern ist für Herbst 2018 geplant. Der Showroom in Waldshut soll dann geschlossen werden.



Am Standort Geseke wird das dreistöckige Bürogebäude um eine weitere Etage aufgestockt, die künftig als neuer Showroom dienen wird. Die rund 100 in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter am Standort werden noch in diesem Jahr intern umziehen.



Beide Standorte werden somit zusätzlich zu den knapp 15 bereits bestehenden Showrooms in Europa zu Kompetenzzentren ausgebaut, in denen Kunden beraten werden können und die Möglichkeit haben, die neu gestalteten Büroräumlichkeiten zu besichtigen.



Parallel zu den Baumaßnahmen wird am Standort in Dogern derzeit ein neues Fertigungslayout umgesetzt. Damit soll die Produktivität erhöht und die Lieferzeiten verkürzt werden. In Geseke wurden entsprechende Maßnahmen bereits im Verlauf dieses Jahres abgeschlossen.



Sedus Stoll produziert ausschließlich auftragsbezogen und ab Losgröße 1. Das Unternehmen ist in rund 50 Ländern aktiv und hat im Geschäftsjahr 2016 mit 900 Mitarbeitern einen Umsatz von 188,2 Mio € erwirtschaftet.