Schweighofer sondiert Standort in Weißrussland

Die zur Schweighofer-Gruppe gehörende SPB Industrieinvest hat in Weißrussland mit der Verwaltung der Sonderwirtschaftszone in Grodno (FEZG) eine unverbindliche Absichtserklärung über eine mögliche Investition in der Region nahe dem Dreiländereck mit Polen und Litauen unterzeichnet. Laut einer Mitteilung von Grodnoinvest vom 23. November will SPB sich 2018 in der Sonderwirtschaftszone registrieren und anschließend mit der Suche nach einem potenziellen Standort für einen holzverarbeitenden Betrieb beginnen.