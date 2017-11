Schweden kann Exporte im August um 13 % steigern

Schwedische Exporteure von Nadelschnittholz und Hobelware erzielten im August deutliche Zuwächse bei den Ausfuhren an Abnehmer in Asien und in den USA sowie leichte Steigerungen bei den Ausfuhrmengen an Kunden in Europa. Mit insgesamt 897.000 m³ konnte laut den von der Swedish Forest Industries Federation (Skogsindustrierna) veröffentlichten Zahlen die im Vorjahresmonat exportierte Menge um 13 % übertroffen werden. Sortimentsbezogen weisen die Zahlen der Skogsindustrierna dabei eine überproportionale Steigerung der Exporte von sägerauer Fichte aus.



In den ersten acht Monaten des laufenden Jahrs wurden aus Schweden insgesamt 8,58 Mio m³ Nadelschnittholz und Hobelware exportiert, etwa genau so viel wie im Vorjahreszeitraum.