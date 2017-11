Russische Titan Group kauft für 850 Mio Rubel Fahrzeuge

Die nordrussische Titan Group schließt derzeit die Beschaffung von Forstmaschinen, Holz-Transportern und Baufahrzeugen ab. Bis zum Jahresende werden insgesamt 105 Maschinen im Wert von 850 Mio Rubel (umgerechnet rund 13 Mio €) an Forstunternehmen des Konzerns ausgeliefert.



Dabei handelt es sich zum einen um Raupenharvester von Volvo, die mit Aggregaten von Log Max des Typs 6000 ausgerüstet sind, sowie um Forwarder von Ponsse (Typ Buffalo) und Komatsu Forest (Typ 875). Zum anderen werden den Forstunternehmen Rundholz-LKW von Mercedes-Benz und Volvo sowie Bulldozer, Kipper, Grader und Tankwagen geliefert.



Im vergangenen Jahr hat die Titan Group bereits 1 Mrd Rubel in seine Forstsparte investiert. Die Investitionen in Forstmaschinen und in den Ausbau des Waldstraßennetzes stehen in Zusammenhang mit dem erhöhten Rundholzbedarf des im August wieder in Betrieb genommenen, grundlegend modernisierten Sägewerks LDK 3.