Rumänien: Bessere Daten über Rundholzmarkt gefordert

In einer Ende Oktober vorgelegten Studie fordert die rumänische Wettbewerbsbehörde Consiliul Concurentei Verbesserungen der Datenerhebung zum rumänischen Rundholzmarkt und des Waldflächenkatasters. Darüber hinaus macht die Wettbewerbsbehörde Vorschläge zur Durchsetzung des Waldgesetzes auf Privatwaldflächen. Als besonders dringend wird dabei das Kataster angesehen. Nach Schätzungen der Wettbewerbsbehörde erleichtern unklare oder unzureichend dokumentierte Besitzverhältnisse auf rund 480.000 ha in Rumänien illegale Holzerntemaßnahmen. In Zusammenhang mit illegalen Holzerntemaßnahmen schlägt das Kartellamt zudem vor, das rumänische Waldgesetz dahingehend zu ändern, dass bei Verstößen die Bewirtschaftung auf die nationale Forstverwaltung Romsilva übertragen wird.



Die Vorschläge des Kartellamts sollen dabei mittelfristig auch zu einer höheren Rundholzbereitstellung und einer besseren Allokation der Rundholzmengen führen. Die Studie ist deshalb auch im Zusammenhang mit der bereits seit einiger Zeit in Rumänien laufenden Debatte über die Brennholzbereitstellung zu sehen. Von Seite der Holzindustrie werden die im Sommer verabschiedeten Erlasse kritisiert, die eine deutliche Ausweitung der Brennholzbereitstellung im Staatswald vorsehen. So fürchten Vertreter von in Rumänien ansässigen Holzwerkstoffherstellern und Sägewerken, dass aufgrund der neuen Regelung bis zu 40 % des Holzeinschlags oder mehrere Millionen Festmeter als Brennholz zur Verfügung gestellt werden müssen.