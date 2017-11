RAM hat Übernahme von Tembec abgeschlossen

Die US-amerikanische Rayonier Advanced Materials (RAM) hat die Ende Mai angekündigte Übernahme der kanadischen Tembec am 21. November abgeschlossen. Die Papier-, Zellstoff- und Faser-Aktivitäten beider Unternehmen werden unter dem Namen Rayonier Advanced Materials fortgeführt.



In der von RAM am 21. November veröffentlichten Mitteilung über das Closing wurden keine Angaben über den finalen Kaufpreis veröffentlicht. In der Ende Mai veröffentlichten Investoren-Präsentation war ein Kaufpreis einschließlich der Annahme von Schuldverschreibungen von 487 Mio US$ in Höhe von insgesamt 807 Mio US$ genannt worden. Die Übernahme sollte laut RAM über eine Bankenfinanzierung (450 Mio US$), Barmittel (bis zu 365 Mio US$) sowie über die Ausgabe neuer Aktien (bis zu 110 Mio US$) dargestellt werden.



NAch Wiederständen aus den Reihen der Tembec-Aktionäre hatte RAM im Juli sein Angebot pro Tembec-Aktie auf 4,75 Can$ oder 0,2542 Aktien von Rayonier erhöht, was laut RAM einem Aufschlag um 17 % gegenüber dem vorhergehenden Angebot entsprach. Das ursprüngliche Angebot sah 4,05 Can$ pro Aktie beziehungsweise 0,2302 Aktien pro Rayonier-Aktie vor.