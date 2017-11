Profine erweitert Kapazität am Standort Vadodara

Der Kunststoffprofilhersteller Profine hat am 7. Oktober zwei weitere Extrusionslinien an seinem indischen Werksstandort Vadodara in Betrieb genommen. Damit betreibt das Unternehmen an dem Standort inzwischen fünf Anlagen; die Produktionskapazität hat sich auf 6.000 t Kunststoffprofile pro Jahr erhöht. Außerdem wurde eine Folierungsanlage zur Veredelung der Fensterprofile vor Ort errichtet.



Profine ist seit 2013 mit einer eigenen Produktionsstätte in Vadodara vertreten. Der 20.000 m² große Standort ist auf insgesamt 15 Extrusionsanlagen mit einer Verarbeitungskapazität von rund 15.000 t Kunststoff ausgelegt. Seit Markteintritt hat Profine rund 13 Mio € in Indien investiert.