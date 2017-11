Pro MDF: Produktionsrückgang durch Wartungsstillstand

Der zur mexikanischen Proteak Uno gehörende MDF-Hersteller Pro MDF hat in den ersten neun Monaten des Jahres rund 152.000 m³ MDF produziert. Ein geplanter 15-tägiger Wartungsstillstand im August hat dazu geführt, dass das Produktionsvolumen im dritten Quartal mit rund 48.000 m³ unter dem ersten (51.000 m³) und zweiten Quartal (53.000 m³ geblieben ist. Die durchschnittliche Tagesproduktion konnte gegenüber dem ersten und zweiten Quartal dagegen um 26 % bzw. 15 % gesteigert werden. Damit wurde die im Februar 2016 in Betrieb genommene und auf eine Kapazität von rund 280.000 m³/Jahr ausgelegte Produktionslinie laut Proteak erstmals voll ausgelastet.



Der MDF-Absatz ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 % auf 43.333 m³ gestiegen, das von April bis Juni erreichte Niveau wurde um 4 % übertroffen. Der Umsatz im Geschäftsbereich „MDF“ hat im Vergleich zum Vorquartal dagegen um 1 % auf 198,7 Mio Peso nachgegeben. Von Pro MDF wurde diese Entwicklung vor allem auf die im Verlauf des letzten Jahres deutlich gestiegenen mexikanischen Produktionskapazitäten und den daraus resultierenden Preisdruck im Inland zurückgeführt. Der über Exporte in die USA erwirtschaftete Umsatz konnte dagegen um 14 % gesteigert werden.



Wie die MDF-Linie hat auch die Anfang des Jahres in Betrieb genommene Leimproduktion von Juli bis September nahe der installierten Kapazität produziert. Durch fortlaufende Optimierungen beim Hochfahren beider Anlagen konnten im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen die Leimkosten sowie der Leimeinsatz weiter reduziert werden. Auch die bis September um einen Prozentpunkt auf 6 % gesunkene Ausschussquote hat zur weiteren Reduzierung der MDF-Stückkosten beigetragen.