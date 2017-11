Pollmeier zahlt noch bis Ende November Frühlieferprämien

Kurz vor dem Ende des Zeitraums mit Frühlieferprämien für Buchenrundholzlieferungen hat Pollmeier Massivholz erneut auf die Zuschläge hingewiesen. Die bis zum 30. November geltenden Konditionen wurden bereits im Mai in einem Schreiben an die Rundholzlieferanten bekannt gemacht. Abhängig davon, ob sich die Waldbesitzer mit Pollmeier auf einen monatlichen oder wöchentlichen Lieferplan verständigt haben, sind bei Buchenstammholzbereitstellungen bis 10. November noch Zuschläge von 4 €/fm bzw. 7 € möglich, bis 20. November sind es 3 € bzw. 6 € und bis 30. November 2 € bzw. 5 €. Zu Beginn der Frühlieferperiode im August waren noch 11 € bzw. 14 € bezahlt worden.



Nach Aussage von Pollmeier Massivholz steht die gestern veröffentlichte Pressemitteilung nicht in einem Zusammenhang mit einer Rundholzunterversorgung der drei Sägewerke von Pollmeier. Von Landesforstbetrieben und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen war dagegen bereits im Oktober immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es zu Verzögerungen bei der Bereitstellung von Buchenstammholz kommt. Auch Anfang November lag bei einigen Forstbetrieben die Buchenstammholzernte und -rückung teilweise um bis zu 50 % unter den geplanten Mengen. Als Ursache wird die ungünstige Witterung genannt. Hinzu kommt, dass in vielen Regionen Deutschlands Forstunternehmer während der vergangenen Wochen nur unzureichende Arbeitskräfte- und Maschinenkapazitäten für die Laubholzernte bereitstellen konnten.