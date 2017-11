Polen: Schnittholzproduktion hat um 5 % zugenommen

Im dritten Quartal hat die Schnittholzproduktion polnischer Sägewerke im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 743.000 m³ zugelegt. Davon waren laut der polnischen Statistikbehörde GUS 670.000 m³ Nadelschnittholz, ein Plus von 4 %. Die Produktion von Laubschnittholz ist um 18 % auf 73.000 m³ gestiegen. Im zweiten Quartal waren 5 % mehr Schnittholz als im Vorjahresquartal erzeugt worden; für das erste Quartal war ein Anstieg um 9 % ausgewiesen worden.



Damit lag die Produktion in den ersten neun Monaten mit 2,323 Mio m³ um 6 % über dem Vorjahreswert. Die Erzeugung von Nadelschnittholz hat sich in etwa demselben Umfang auf 2,093 Mio m³ erhöht. Für Laubschnittholz hat die Statistikbehörde eine Zunahme um 19 % auf 230.000 m³ ermittelt.