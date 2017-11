Pöllinger folgt im BayWa-Vorstand auf Schuler nach

Der Aufsichtsrat der BayWa hat gestern frühzeitig die Nachfolge für Vorstand Roland Schuler geregelt, der Ende 2018 in den Ruhestand gehen wird. Der Aufsichtsrat berief einstimmig Marcus Pöllinger, derzeit Leiter der Baustoff-Sparte des Konzerns, in den Vorstand. Pöllinger wird die Position zum 1. November 2018 antreten. Bis dahin werden Schuler und Pöllinger ihre bisherigen Aufgaben wahrnehmen, wobei Pöllinger vom Vorstand mit sofortiger Wirkung zum Generalbevollmächtigten der BayWa ernannt wurde.



Pöllinger ist seit 2008 bei der BayWa und übernahm 2015 die Leitung des Geschäftsbereichs Baustoffe und war wesentlich für die Restrukturierung des Baustoffgeschäfts verantwortlich. Schuler ist seit 2002 Vorstandsmitglied der BayWa und war davor neun Jahre im Vorstand der WLZ Raiffeisen mit Sitz in Stuttgart.



Neben Schuler gehören dem BayWa-Vorstand derzeit Prof. Klaus Josef Lutz (Vorstandsvorsitzender), Andreas Helber (Finanzen), Matthias Taft (Klassische Energie und Regenerative Energien), Reinhard Wolf (RWA Raiffeisen Ware Austria AG) an.