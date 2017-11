Piveteau Bois investiert 15 Mio € in CLT-Produktion

Das französische Sägewerksunternehmen Piveteau Bois wird 2018 in Sainte-Florence/Vendée ein CLT-Werk in Betrieb nehmen. Die Arbeiten an den Gebäuden werden in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Die Maschinen werden Anfang 2018 installiert. Die Inbetriebnahme wird nach derzeitigem Planungsstand während des Sommers erfolgen. Im Dreischichtbetrieb wird das Werk eine Kapazität von 50.000 m³/Jahr haben. Die Investitionssumme wird mit 15 Mio € angegeben.