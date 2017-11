Pfleiderer: Umsatzzuwachs in beiden Geschäftsbereichen

Trotz der noch immer unter dem Vorjahresniveau liegenden Durchschnittspreise hat die Pfleiderer Group im dritten Quartal in beiden Geschäftsbereichen Umsatzzuwächse erwirtschaftet. Hintergrund sind die in beiden Geschäftsbereichen in unterschiedlichen Segmenten erreichten Absatzsteigerungen.



Im Bereich „Core West“ konnte vor allem der Absatz von melaminbeschichteten Spanplatten ausgebaut werden; der Absatz von Rohspanplatten, rohen MDF/HDF und lackierten Platten hat ebenfalls zugelegt. Im Bereich „Core East“ ist der Absatz an externe Abnehmer zurückgegangen. Die im Vorjahresvergleich deutlich ausgebauten unternehmensinternen Lieferungen an Core West, insbesondere bei MDF-Dünnplatten, haben dennoch zu einer Steigerung des unkonsolidierten Umsatzes um 12,3 % auf 92,1 Mio € geführt. Der unkonsolidierte Umsatz von Core West hat um 6,8 % auf 175,9 Mio € zugelegt. Der konsolidierte Gruppenumsatz ist um 3,2 % auf 244,9 Mio € gestiegen.



Bei den Ergebniszahlen haben sich die beiden Geschäftsbereiche dagegen stark unterschiedlich entwickelt. Das EBITDA von Core West ist um 47,8 % auf 23,2 Mio € gestiegen, so dass sich die EBITDA-Marge mit 13,2 % deutlich zweistellig ausgefallen ist. Im Bereich Core East hat die Umschichtung von externen zu internen Umsätzen dagegen zu erheblichen Ergebniseinbußen geführt. Das EBITDA ist um 38,3 % auf 7,1 Mio € eingebrochen, die Marge hat sich damit auf 7,7 % fast halbiert. Für das Gesamtunternehmen ergibt sich eine EBITDA-Steigerung von 18,5 % auf 30,1 Mio €.



Im Neunmonatszeitraum hat sich der unkonsolidierte Umsatz von Core West um 7,3 % auf 537,8 Mio € und der von Core East um 11,5 % auf 280,5 Mio € erhöht. Das EBITDA ist in Core West um 57,3 % auf 73,6 Mio € (Marge 13,7 %) gestiegen. In Core East hat es um 26,4 % auf 22,3 Mio € (Marge 8,0 %) nachgegeben. Der konsolidierte Gruppenumsatz lag mit 750,9 Mio € um 3,3 % über dem Vorjahreswert. Für das EBITDA wurde eine überproportionale Steigerung von 24,6 % auf 96,2 Mio € ausgewiesen.