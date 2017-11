Pfleiderer hat sich mit Alno auf einen Vergleich verständigt

Der Insolvenzverwalter der Alno AG und die zur Pfleiderer Group gehörende PCF GmbH haben sich in dem Verfahren über Schadensersatzforderungen aus der Mitte September 2011 ergangenen Kartellentscheidung des Bundeskartellamtes auf einen Vergleich verständigt. Dieses Verfahren geht auf eine im Dezember 2014 von Alno zusammen mit zwei Tochtergesellschaften am Landgericht Mannheim eingereichte Schadensersatzklage gegen PCF und einen anderen Holzwerkstoffhersteller zurück. Im Dezember 2015 haben die drei Alno-Gesellschaften gegenüber PCF und dem anderen Holzwerkstoffhersteller Schadensersatzforderungen von zusammen mindestens 28,4 Mio € zuzüglich aufgelaufener Zinsen geltend gemacht.



Der Vergleich zwischen PCF und dem Alno-Insolvenzverwalter wurde laut dem heute veröffentlichten Pfleiderer-Quartalsbericht im September unterzeichnet. Dadurch wurden sowohl die direkten als auch die indirekten Forderungen von Alno gegenüber Pfleiderer aufgehoben. Nach Aussage von Pfleiderer hat Alno das Landgericht Mannheim inzwischen über das Zustandekommen des Vergleichs informiert. Die Details des dadurch in Kraft getretenen Vergleichs wurden von Pfleiderer nicht offengelegt.