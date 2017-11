Petersen wechselt als Geschäftsführer zur Messe Husum

Arne Petersen wird mit Wirkung zum 1. Januar neuer Geschäftsführer der Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG. Er folgt in dieser Position auf Peter Becker nach, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen wird. Petersen kommt von der Koelnmesse GmbH, wo er nach rund drei Jahren auf eigenen Wunsch wieder ausscheiden wird. Seine Nachfolge tritt Matthias Pollmann an, der ab dem 1. Dezember als neuer Geschäftsbereichsleiter die Themen Möbel, Einrichten und Design verantworten wird. Zu den Veranstaltungen in diesem Geschäftsbereich zählen die Messen IMM Cologne, LivingKitchen, Orgatec, Exponatec Cologne, Interzum, ZOW, FSB und Aquanale. Vor seinem Eintritt bei der Koelnmesse war Petersen ein Jahr für die in Hannover ansässige Deutsche Messe AG sowie rund drei Jahre für die Reed Messe Salzburg GmbH tätig.



Der Schwerpunkt der Messe Husum liegt auf Veranstaltungen im Bereich Erneuerbare Energien. Unter anderem findet dort jährlich die „New Energy Husum“ sowie in den ungeraden Jahren die „Husum Wind“ statt.