Parador will mit neuen Online-Händlerservice starten

Der Bauelementehersteller Parador will ab 1. Februar mit einem neuen Online-Händlerservice an den Start gehen. Unter der Bezeichnung „HOB – Handel Online Business“ sollen die Onlineshops der beteiligten Handelspartner mit dem unternehmenseigenen Webauftritt www.parador.de verknüpft werden. In diesem Zusammenhang ist auch ein Relaunch der Seite geplant. Aktuell läuft eine interne Testphase mit ausgewählten Partnern.



Ziel des neuen Angebots ist es, Endverbraucher schneller und präziser zum Kaufabschluss zu führen. Dabei sollen die Handelspartner von der Reichweite der Hersteller-Webseite profitieren, indem interessierte Kunden direkt auf die jeweiligen Onlineshops der Händler weitergeleitet werden. Darüber hinaus sollen auch noch weitere Serviceleistungen wie zum Beispiel die Vereinbarung von Beratungsterminen angeboten werden.



Einen eigenen Onlineshop bietet Parador über HOB hingegen nicht an. Ein solcher Vorstoß war vor einigen Jahren gescheitert. Im Oktober 2014 hatte das Unternehmen im Zuge einer Überarbeitung des gesamten Internetauftritts einen Online-Direktvertrieb gestartet, der nach Protesten aus dem Handel aber bereits zwei Monate später wieder eingestellt wurde. Die Fachhandelspartner hatten damals argumentiert, dass durch einen solchen Direktvertrieb der Fachhandel umgangen würde.