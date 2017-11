Ørsted nimmt Holzheizkraftwerk Skærbæk in Betrieb

Der seit 30. Oktober als Ørsted firmierenden dänische Energieversorger Dong Energy, hat am 25. Oktober das Kraftwerk Skærbæk bei Fredericia/Dänemark offiziell in Betrieb genommen. In den vergangenen drei Jahren war das ehemalige Gasheizkraftwerk für den Holzeinsatz umgebaut worden. Am 7. Mai war nach Abschluss der 1,8 Mrd dkr teuren Umbauarbeiten mit dem Probetrieb begonnen und Strom sowie Fernwärme in die entsprechenden Netze eingespeist worden. Der Umbau umfasste die Installation von zwei Biomassekesseln sowie den Ausbau der kraftwerkseigenen Hafenanlage. So wurde der Kai auf 250 m verlängert und zwei Hafenkräne, Transporteinrichtungen für Hackschnitzel sowie ein 80.000 m³ Hackschnitzel fassendes, offenes Lager errichtet.



Das auf eine Leistung von 320 MW Wärme und 95 MW Strom ausgelegte Holzheizkraftwerk hat im Volllastbetrieb einen Bedarf von stündlich 110 t Hackschnitzeln. Da die Stromversorgung in Dänemark zunehmend durch Windkraftanlagen erfolgt, wird Skærbæk wärmegeführt betrieben. Der Schwerpunkt der Betriebszeiten liegt damit im Winterhalbjahr, wenn über das Fernwärmenetz 83.000 Haushalte versorgt werden. Trotz der geplanten 8.000 h Betriebstunden wird der jährliche Holzverbrauch bei maximal 450.000 t liegen.



Für die Versorgung des Werks mit Hackschnitzel hat Dong bzw. Ørsted sowohl kurz- als auch längerfristige Lieferverträge mit Laufzeiten von bis zu zehn Jahren abgeschlossen. Der größte Teil der Hackschnitzel wird per Schiff aus Norwegen und dem Baltikum nach Skærbæk geliefert. Die einzelnen Schiffe werden dabei jeweils zwischen 6.000 m³ und 16.000 m³ geladen haben.