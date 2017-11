Obermeier-Osl übernimmt alleinige Geschäftsführung

Ingrid Obermeier-Osl hat nach dem Tod ihres Mannes Georg Osl am 20. Oktober die alleinige Geschäftsführung der Holzwerke Obermeier übernommen. Auch die von Osl an weiteren Gesellschaften des Holzwerks gehaltenen Anteile sind auf seine Frau übergegangen. In der Geschäftsführung wird sie von ihrem Neffen Alexander Palloch unterstützt, der neben seinem Studium der Holzwirtschaft in Rosenheim Aufgaben an den beiden Standorten in Schwindegg und Babensham übernommen hat. Ab dem Frühjahr 2018 wird Palloch in Vollzeit für das Holzwerk Obermeier tätig sein.



Georg Osl hat zusammen mit seiner Frau seit 1987 das ursprünglich auf die Produktion von Laubschnittholz für die Polstermöbelindustrie ausgerichtet Sägewerk erweitert. So wurde 1990 mit der Fertigung von Paletten für die nahe Chemieindustrie und 1992 mit der Produktion von Laubleimholzplatten begonnen. Seit 2007 gehört das ehemalige Sägewerk Eicher zu Obermeier, das 2009 um eine Palettenproduktion erweitert wurde. Laut Firmenhomepage werden in Schwindegg jährlich 60.000 fm Laubrundholz und in Babensham 20.000 fm Nadelholz auf Gatterlinien eingeschnitten.