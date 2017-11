Nobilia nimmt auch an der kommenden LivingKitchen teil

Der Küchenmöbelhersteller Nobilia wird auch an der kommenden Ausgabe der LivingKitchen im Jahr 2019 teilnehmen. Das hat der Veranstalter Koelnmesse heute bekannt gegeben. Laut Nobilia-Geschäftsführer Dr. Oliver Streit will das Unternehmen mit der frühen Zusage ein positives Signal für die LivingKitchen als wichtige Branchenplattform in Deutschland setzen.



Erst vor Kurzem hatte der Hausgerätehersteller BSH angekündigt, sich künftig nicht mehr an der LivingKitchen beteiligen zu wollen und dies mit einer stärkeren Fokussierung auf bestimmte Veranstaltungen begründet. Daher werden die Hausgerätemarken „Bosch" und „Siemens" in Zukunft nur noch auf der Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte IFA in Berlin und die Marken „Gaggenau" und „Neff" auf der MOW/Küchenmeile vertreten sein. Im Ausland wird BSH auch weiterhin mit allen vier Marken auf der alle zwei Jahre in Mailand stattfindenden „EuroCucina" ausstellen.