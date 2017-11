Neues Konzept für Studiengang Holzwirtschaft in Hamburg

Der an der Universität Hamburg angesiedelte Studiengang Holzwirtschaft soll in einer neuen Konzeption weitergeführt werden. Die bisherige Zusammenarbeit zwischen dem Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI) und dem Zentrum Holzwirtschaft des Universitäts-Fachbereiches Biologie wird dabei beibehalten. Damit kann die Universität Hamburg auch in Zukunft die Infrastruktur und verschiedene Einrichtungen am TI-Standort Bergedorf-Lohbrügge nutzen. Die Eckdaten der Zusammenarbeit wurden in einer zwischen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der Hamburger Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg getroffenen Verwaltungsvereinbarung festgelegt, deren wesentliche Inhalte heute bekannt gegeben wurden.



Die damit beschlossene Neukonzeption des Studiengangs Holzwirtschaft sieht einen neuen, thematisch breiter angelegten Bachelor-Studiengang „Bio-Ressourcen-Nutzung“ vor, in dem die effiziente Verarbeitung von Rohstoffen, unter anderem Holz, zu Produkten im Vordergrund steht. In dem darauf aufbauenden, englischsprachigen Masterstudiengang „Wood Science“ sollen die im Grundstudium erworbenen rohstoffspezifischen Fachkenntnisse vertieft werden. Mit dieser Konzeption wird unter anderem eine Empfehlung des Wissenschaftsrats umgesetzt. Der Bachelor-Studiengang soll mit dem Wintersemester 2018/19 starten. Der Master-Studiengang „Wood Science wird dann ein Jahr später anlaufen.