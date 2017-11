Nächstes GreCon-Symposium findet in Berlin statt

Die Fagus GreCon Greten GmbH & Co. KG wird das nächste GreCon-Holzwerkstoffsymposium am 19. und 20. September 2019 in Berlin durchführen. Das Unternehmen hatte die indirekt aus dem früheren Mobil- bzw. Sasol Wax-Holzwerkstoffsymposium hervorgegangene Veranstaltung im Herbst 2009 erstmals organisiert. Seither hat es fünf GreCon-Symposien gegeben. In diesem Jahr waren vom 19. bis 21. Oktober 2017 rund 120 Teilnehmer aus elf Ländern nach Bad Homburg gekommen. Um eine weitere Internationalisierung des Symposiums zu ermöglichen, waren die insgesamt zehn Präsentationen erstmals auch simultan ins Englische übersetzt worden.



Das GreCon-Holzwerkstoffsymposium findet alle zwei Jahre statt. Damit wechselt es sich mit dem ebenfalls alle zwei Jahre vom WKI und der European Panel Federation (EPF) organisierten Europäischen Holzwerkstoffsymposium ab. Das WKI/EPF-Symposium wird im kommenden Jahr vom 10. bis 12. Oktober 2018 in Hamburg stattfinden.