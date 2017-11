Nadelschnittholzexporte sind um 11 % gesunken

Laut den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat die deutsche Sägeindustrie im dritten Quartal 2017 mit 1,296 Mio m³ um 11 % weniger sägeraues Nadelschnittholz exportiert als im Vorjahresquartal. Nach einem Minus von 2 % im ersten und -5 % im zweiten Quartal hat sich der Abwärtstrend damit im vergangenen Quartal noch verstärkt.



Die Ausfuhren an Abnehmer innerhalb Europas sind dabei um 7 % auf 974.656 m³ gesunken, die Lieferungen an außereuropäische Abnehmer gaben überproportional stark um 23 % auf 322.097 m³ nach.



Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres summieren sich die Nadelschnittholzausfuhren auf insgesamt 4,179 Mio m³, was verglichen mit dem Vorjahreszeitraum einem Rückgang um 6 % entspricht. Die Ausfuhren innerhalb Europas sind dabei um 3 % auf 3,155 Mio m³ gesunken, die außereuropäischen Exporte gingen um 14 % auf 1,025 Mio m³ zurück.