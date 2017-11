MLT schließt LVL-Verträge im Wert von 7,5 Mio € ab

Im Verlauf der diesjährigen Baumesse Batimat hat die russische Modern Lumber Technologies (MLT) vom 6. bis 10. November in Paris Verträge über 15.000 m³ LVL im Wert von 7,5 Mio € abgeschlossen. Laut MLT konnten für Lieferungen im Jahr 2018 Verträge mit der französischen ISB France (4.000 m³ im Wert von 2,0 Mio €), der rumänische Laprom Trading (5.000 m³/ 2,5 Mio €) und der dänischen Wennerth Wood Trading (6.000 m³/3,0 Mio €) vereinbart werden.



MLT hat die Kapazität ihrer am Standort Torzhok/Tver im Verlauf des Jahres 2008 in Betrieb genommenen kontinuierlichen LVL-Linie im Verlauf der letzten beiden Jahre von zuvor 120.000 m³/Jahr auf rund 150.000 m³ gesteigert. Auf der Batimat war MLT zusammen mit 15 weiteren Unternehmen auf dem Gemeinschaftsstand unter der Dachmarke "Russian Timber Industry" vertreten.