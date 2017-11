MHK Group hat Vorstand auf sechs Mitglieder erweitert

Die MHK Group hat ihren Vorstand mit der Ernennung von Dr. Olaf Hoppelshäuser zum 1. Oktober auf sechs Mitglieder erweitert. Hoppelshäuser hat bei der Einkaufskooperation die Verantwortung für die Bereiche Verwaltung und Organisation übernommen. Begründet wird die Schaffung des neuen Vorstandsressorts mit dem in den vergangenen Jahren verzeichneten Wachstum der Gruppe. Neben Hoppelshäuser gehören noch Hans Strothoff (Vorstandsvorsitzender), Werner Heilos (stellvertretender Vorsitzender, Beschaffungsmarketing und Gesamtvertrieb), Wolfgang Becker (Zentralregulierung, Delkredere und Betriebswirtschaft), Frank Bermbach (Bank- und Finanzdienstleistungen) und Dr. Daniel C. Schmid (Marketing und Unternehmenskommunikation) dem MHK-Vorstand an.



Hoppelshäuser war zum 31. Juli nach rund dreieinhalb Jahren auf eigenen Wunsch als CEO der liechtensteinischen IMS Group ausgeschieden. Seine Aufgaben dort wurden von CFO und CRO Bernd Wagner übernommen.