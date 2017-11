Loesenbeck neuer Geschäftsführer bei VBH Deutschland

Zum 1. November wurde Ulf Loesenbeck in die Geschäftsführung des Fenster- und Türbeschlaghändlers VBH Deutschland berufen. Er wird zukünftig Manfred Goetz unterstützen, der bereits seit Oktober 2016 als Geschäftsführer tätig ist. Nach dem Ausscheiden von Christoph Schill im Mai wurde die Geschäftsführung damit wieder auf zwei Mitglieder erweitert.



Loesenbeck wird in der VBH Deutschland Geschäftsführung den Vertrieb verantworten. Dieser untersand zuletzt Victor Trenev, der seit April in der Geschäftsführung der übergeordneten VBH Holding für die Bereiche Strategie, kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) und strategischer Einkauf zuständig ist.



Vor seinem Eintritt bei VBH war Loesenbeck von Oktober 2015 bis März 2017 als COO für A.T.U. Auto-Teile-Unger in Weiden in der Oberpfalz tätig. Zuvor hatte er als Geschäftsführer Deutschland/Schweiz der Berner Gruppe ab April 2003 unter anderem den Direktvertrieb sowie das Niederlassungsgeschäft im Baubereich verantwortet.