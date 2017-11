Leroy Merlin will Filialnetz in Spanien deutlich erweitern

Die unter Leroy Merlin España S.L.U. firmierende spanische Landesgesellschaft des französischen Baumarktkonzerns Leroy Merlin wird im November einen weiteren Baumarkt in Murcia eröffnen. Am neuen Standort Leroy Merlin Murcia Sur wird dann eine Verkaufsfläche von mehr als 8.000 m² zur Verfügung stehen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen insgesamt 20 Mio € in den Bau investiert und damit 120 direkte Arbeitsplätze geschaffen.



Der neue Baumarkt in Murcia ist Teil der von Leroy Merlin für den Zeitraum 2017 bis 2021 festgelegte Expansionsstrategie auf dem spanischen Markt. In den kommenden vier Jahren sollen dort 31 weitere Standorte mit insgesamt 4.000 Beschäftigten eröffnet werden. Dafür hat Leroy Merlin ein Investitionsvolumen von insgesamt 608 Mio € veranschlagt.



Den ersten Baumarkt in Spanien hatte das Unternehmen bereits 1989 eröffnet. Bis Ende 2016 ist die Zahl der Standorte auf insgesamt 68 gestiegen. Mit knapp über 10.000 Beschäftigten hat Leroy Merlin im vergangenen Geschäftsjahr in Spanien einen Umsatz von 1,931 Mrd € erwirtschaftet.