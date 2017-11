KVH-Verkaufspreisindices im Oktober leicht rückläufig

Die bereits im September tendenziell rückläufige Entwicklung auf den mitteleuropäischen KVH-Märkten hat sich auch im Oktober fortgesetzt, in Teilen auch noch etwas beschleunigt. Laut den Ergebnissen der Umfrage der Forst Holz Markt Consulting, Vogtsburg, gaben die Indices für über alle Sortimente und auch Vertriebswege nach, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Der Index für KVH-Stangenware in nSi-Qualität an den Handel verlor gegenüber September 1,4 % und erreichte mit 100,6 % zumindest noch einen um 0,6 % höheren Wert als im Vorjahresmonat. Mit -0,6 % auf 100,1 % sank der Index für KVH nach Liste in nSi-Qualität etwas weniger stark und blieb damit noch um 0,9 % über Vorjahr.



Der Index für Stangenware im Direktabsatz hat sich im Oktober mit 100,0 % gegenüber September kaum unverändert (-0,1 %) und lag damit noch um 2,6 % höher als im Oktober 2016. Bei Listenware lag der Wert mit 99,5 (97,6) % um 0,6 % unter September und 1,9 % über Vorjahr.



Auslöser für die gesunkenen Verkaufspreisindices sind die mittlerweile seit August kontinuierlich sinkenden Rohsparrenpreisen. Mit 103,4 % gab der Wert im Oktober um weitere 2 % nach, nachdem in den beiden Monaten zuvor bereits ein Minus von 0,8 % bzw. 0,6 % ermittelt worden war.



Ungeachtet der rückläufigen Verkaufspreisindices hat sich die Beurteilung der Geschäftslage gegenüber dem Vormonat leicht verbessert. 67 % der an der Umfrage beteiligten Betriebe beurteilten die aktuelle Geschäftslage als „gut" und 33 % als „befriedigend".