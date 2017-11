Erneuter Umsatzrückgang in der Küchenmöbelindustrie

Der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie hat im September um 8,4 % auf 437,2 Mio € nachgegeben und ist damit den vierten Monat in Folge gesunken. Laut der Umsatzstatistik des VdDK, die monatlich auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes erstellt wird, wurde sowohl im Inlands- als auch im Auslandsgeschäft ein Rückgang verzeichnet. Allerdings ist das Minus in Deutschland mit 11,6 % auf 262,0 Mio € mehr als dreimal so hoch ausgefallen wie im Export mit 3,2 % auf 175,2 Mio €. Der in der Eurozone erzielte Umsatz ist um 7,2 % auf 128,6 Mio € gesunken.



Kumuliert über die ersten neun Monate hat der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie um 3,4 % auf 3,466 Mrd € abgenommen. Lediglich im Januar (+14,2 %), März (+9,2 %) und Mai (+10,7 %) wurden Zuwächse erreicht. Die Rückgangsraten in den restlichen Monaten reichten von -1,9 % im Juli bis zu -21,5 % im April. Das in den ersten drei Quartalen verzeichnete Minus resultiert ausschließlich aus dem Inlandsgeschäft, das um 5,5 % auf 2,086 Mrd € nachgegeben hat. Im Export ist der Umsatz mit 1,380 Mrd € auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben. In der Eurozone hat der Umsatz im Neunmonatszeitraum allerdings um 0,5 % auf 1,031 Mrd € abgenommen.