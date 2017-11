Küchenmöbelexporte haben sich um 2,5 % erhöht

Die deutschen Küchenmöbelexporte haben in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 % auf 1,447 Mrd € zugelegt. Damit hat sich das im ersten Halbjahr erreichte Wachstum von +4,0 % wieder abgeschwächt. Wie aus der Außenhandelsaufstellung des VdDK auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, haben unter anderem die höheren Lieferungen in die beiden wichtigsten Auslandsmärkte Frankreich (+7,8 % auf 357,3 Mio €) und Niederlande (+10,8 % auf 208,8 Mio €) zu dem Gesamtanstieg beigetragen. Auch die Ausfuhren nach Belgien haben um 1,7 % zugelegt. Die Exporte nach China sind um rund ein Drittel gestiegen, allerdings von einem niedrigen Niveau ausgehend.



Die bereits im ersten Halbjahr beobachteten Rückgänge bei den Küchenmöbelausfuhren nach Österreich und Großbritannien sowie in die USA und die Schweiz sind in den ersten neun Monaten noch stärker ausgefallen. Für Österreich (-15,6 %) und die USA (-17,4 %) wurden jeweils zweistellige Rückgangsraten ausgewiesen. Die Lieferungen in die Schweiz und nach Großbritannien sind um 5,4 % bzw. um 5,7 % gesunken.



Im Gegensatz zu den steigenden Exporten haben die deutschen Küchenmöbelimporte bis Ende September um 8,3 % auf 74,8 Mio € abgenommen. Während Polen die Lieferungen nach Deutschland um 23,5 % auf 8,4 Mio € weiter ausbauen konnte, haben die Einfuhren aus Italien (-8,4 %), Frankreich (-14 % ) und Österreich (-13,2 %) jeweils nachgegeben. Die Importe aus Litauen (+0,8 %) sind in etwa auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben.