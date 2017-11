Kartellverfahren in Polen offenbar kurz vor Abschluss

Die polnische Kartellbehörde UOKiK hat ihre seit dem 30. März 2012 laufenden Kartellermittlungen gegen die Holzwerkstoffhersteller Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono Zary, Pfleiderer Group und Pfleiderer Wieruszów inzwischen offenbar weitgehend abgeschlossen. Die Pfleiderer-Unternehmen wurden laut einer am 28. November veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung am 27. November über das Ende der Beweisaufnahme informiert. Die beklagten Unternehmen können demnach innerhalb einer zweiwöchigen Frist die Ermittlungsergebnisse prüfen und eine Stellungnahme abgeben.



Die UOKiK hat zudem am 27. Oktober die EU-Kommission über die bevorstehende Kartellentscheidung informiert. Im Falle eines Schuldspruchs können die beklagten Unternehmen mit einer Kartellstrafe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes belegt werden.