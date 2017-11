Kanada ruft im US-Handelsstreit WTO und NAFTA an

Die kanadische Regierung hat am 28. November vor der World Trade Organization (WTO) eine Prüfung der am 1. November vom U.S. Department of Commerce (DOC) auf kanadische Nadelschnittholzlieferungen verhängten Antidumping- (AD) und Subventionsausgleichszölle (CVD) beantragt. Nach Angaben Kanadas waren vor wenigen Tagen bereits die Strafzölle auf Grundlage des Chapter 19 des North American Free Trade Agreement (NAFTA) angefochten worden. Damit setzt Kanada seine kurz nach der finalen DOC-Entscheidung erfolgte Ankündigung um, wie bereits in den Jahren 2004 bis 2006 rechtliche Schritte im Rahmen des NAFTA und der WTO einleiten zu wollen.



Das DOC hatte Anfang des Monats entschieden, kanadische Schnittholzlieferungen mit Antidumping- und Ausgleichszöllen von im Schnitt 20,83 % zu belegen. Nach Auffassung des DOC verkaufen kanadische Exporteure Nadelschnittholz in den USA unter Marktpreis, zudem subventioniert Kanada seine inländische Nadelschnittholzproduzenten.



Bevor die Strafzölle endgültig in Kraft treten, muss noch die US-amerikanische International Trade Commission (ITC) der Auffassung des DOC folgen; eine entsprechende Entscheidung wird am 18. Dezember erwartet.