IMA baut am Stammsitz Lübbecke weitere Produktionshalle

Kurz nach Abschluss zweier Investitionsprojekte hat IMA Klessmann die Arbeiten zum Bau einer weiteren, 4.200 m² großen Fertigungshalle aufgenommen. Diese Woche sind der offizielle erste Spatenstich und die Grundsteinlegung erfolgt. Nach der im zweiten Quartal 2018 geplanten Fertigstellung sollen in der neuen Halle Produktionsaktivitäten gebündelt werden, die bisher auf angemietete Flächen an den Standorten Bünde und Herford ausgelagert sind. Zusätzlich wird ein dreistöckiges Bürogebäude mit einer Nutzfläche von 750 m² errichtet. Dieses soll unter anderem von rund 55 Mitarbeitern der Abteilung für Installation und Customer Services (ICS) bezogen werden.



Erst im Oktober hatte IMA in Lübbecke ein neues Technikum fertiggestellt. Zuvor war im Juni eine 3.328 m² große neue Fertigungshalle zur Montage und Inbetriebnahme von Losgröße 1-Anlagen in Betrieb genommen worden.