Ikea hat in Deutschland 2,4 % mehr Umsatz erzielt

Der schwedische Ikea-Konzern hat in Deutschland im Geschäftsjahr 2016/2017 (31. August) einen Umsatz von 4,867 Mrd € erwirtschaftet. Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, ist das ein Zuwachs von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren etwas abgeschwächt. 2015/2016 hatte Ikea noch ein Plus von 7,2 % erzielt, 2014/2015 betrug die Steigerungsrate +7,7 %.



Zu dem aktuellen Umsatzplus hat unterem anderem die Neueröffnung von drei Einrichtungshäusern in Wuppertal (September 2016), Wetzlar (Mai 2017) und Magdeburg (August 2017) beigetragen. Insgesamt betreibt Ikea in Deutschland damit inzwischen 53 Möbelhäuser.



Der Onlineumsatz konnte deutlich um 30,7 % auf 304 Mio € zulegen. Der Onlineanteil am Gesamtumsatz hat sich von 4,9 % im Vorjahr auf aktuell 6,3 %. erhöht. Im vergangenen Jahr hatte der Einrichtungskonzern bekanntgegeben, den E-Commerce-Anteil am Umsatz auf rund 10 % in den nächsten fünf Jahren erhöhen zu wollen. 2016/2017 hat Ikea 18.299 Mitarbeiter und damit 432 mehr als im Vorjahr beschäftigt.



Weltweit hat Ikea einen Einzelhandelsumsatz von 34,1 Mrd € erwirtschaftet. Der Zuwachs von 3,5 % (währungsbereinigt 3,8 %) gegenüber dem Vorjahr ist damit höher als im Einzelmarkt Deutschland ausgefallen. Der Gesamtumsatz einschließlich der Mieteinnahmen aus den von Ikea Centres betriebenen Einkaufszentren belief sich auf 36,3 Mrd €. Insgesamt ist ein Jahresüberschuss von 2,5 Mrd € erwirtschaftet worden.