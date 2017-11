IK Investment plant Börsengang für Küchenhersteller TCM

Der Finanzinvestor IK Investment Partners will den dänischen Küchenmöbelhersteller TCM Group an die Börse Kopenhagen bringen. Im Rahmen des IPO sollen 7 Mio bestehende und bislang von IK Investment Partners gehaltene Aktien an externe Investoren abgegeben werden. Das entspricht 70 % des Aktienkapitals der TCM Group. Außerdem wurde Managern von IK Investment Partners eine Mehrzuteilungsoption über 1,05 Mio Aktien (10,5 %) eingeräumt. Bis zu 32.000 weitere Aktien (0,46 %) wurden für Mitglieder des Board of Directors von TCM und das TCM-Management reserviert.



Verschiedene institutionelle Investoren haben bereits zugesagt, 3,5 Mio Aktien (35 %) erwerben zu wollen. Der Ausgabepreis pro Aktie wurde auf 90 dkr bis 105 dkr festgelegt. Daraus errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 900 Mio dkr bis 1,05 Mrd dkr. Der Angebotszeitraum hat bereits am 13. November begonnen und endet diesen Donnerstag.



Zur TCM Group gehören die Marken „Svane Køkkenet“, „Tvis Køkkener“, „Nettoline“ und „kitchn“. 2016 hat der Konzern einen Umsatz von rund 600 Mio dkr erzielt. IK Investment Partners hatte TCM Anfang 2016 von dem Finanzinvestor Axcel übernommen.