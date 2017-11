IG Metall fordert in Westfalen-Lippe 6 % höhere Löhne

Arbeitgeber und IG Metall haben die heute in Herford durchgeführte erste Tarifverhandlung im Tarifgebiet Westfalen-Lippe ohne Ergebnis beendet. Die durch zehn Verhandlungsmitglieder der IG Metall hatten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunkturentwicklung, eines Inflationsausgleichs und einer zusätzlichen Umverteilungskomponente eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 6 % gefordert. In dieser Erhöhung wurden die gesamtwirt-schaftliche Produktivitätssteigerung mit 1,2 %, der Inflationsausgleich mit 1,8 % und die Umverteilungskomponente mit 3,0 % berücksichtigt.



Die durch acht Kommissionsmitglieder vertretene Arbeitgeberseite bestätigte, dass die Lage in den Teilbranchen gut bis sehr gut sei und sich die europäischen Märkte wieder gefangen hätten. Die rückläufigen Genehmigungszahlen im Wohnungsbau würde sich allerdings bereits in einem deutlich Rückgang der inländischen Küchennachfrage niederschlagen. In diesem Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass die Küchenmöbelindustrie im Tarifgebiet Westfalen-Lippe einen Schwerpunkt bildet. Die Arbeitgeber haben zudem argumentiert, dass die gesamtwirtschaftliche Produktivitätssteigerung in der Holz- und Möbelbranche nicht realisiert würde. In einzelnen Bereichen sei die Produktivität sogar zurückgegangen. Die von der IG Metall nicht näher begründete Umverteilung wurde von den Arbeitgebern zurückgewiesen. Deshalb müssen sich aus deren Sicht die Lohn- und Gehaltserhö-hungen in erster Linie an der Inflation orientieren.



Die zweite Verhandlungsrunde soll am 14. Dezember stattfinden. Die Arbeitgeber wollen dort ein eigenes Angebot vorlegen, dass in den internen Beratungen des tarifpolitischen Ausschusses am 7. Dezember festgelegt werden soll.