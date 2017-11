IFN übernimmt 80 % der Anteile an der Skaala Group

Die österreichische IFN-Holding hat 80 % der Anteile an dem finnischen Fenster- und Türenhersteller Skaala übernommen. Nachdem die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde ihre Zustimmung für die Transaktion erteilt hatte, haben IFN-Vorstand Johann Habring und die beiden Skaala-Gesellschafter Markku und Hannu Hautanen am 24. Oktober in Ylihärmä die entsprechenden Verträge unterzeichnet.



Im Hinblick auf die Unternehmensstruktur von Skala sind zunächst keine wesentlichen Änderungen vorgesehen. Das Management-Team unter Leitung von Markku und Hannu Hautanen bleibt bestehen. Von Seiten der IFN-Holding wird sich Christian Klinger, IFN-Miteigentümer und Unternehmenssprecher, um die Integration von Skaala kümmern.



Skaala wurde im Jahr 1956 gegründet und befand sich seitdem im Besitz der Familie Hautanen. Laut IFN handelt es sich um den zweitgrößten Fenster- und Türenhersteller in Finnland, der 2016 einen Umsatz von rund 95 Mio € erwirtschaftet hat. Aufgrund umfangreicher Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung der Produktion ist das Unternehmen zuletzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Insgesamt verfügt Skaala über sechs Produktionsstätten in Finnland, an denen Fenster und Türen aus Holz und Holz-Aluminium gefertigt werden.