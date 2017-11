Idaho Forest übernimmt Sägewerk Tricon Timber

Die US-amerikanische Idaho Forest Group übernimmt den Nadelschnittholzproduzenten Tricon Timber in Saint Regis/Montana. Das Closing der vergangene Woche bekannt gegebenen Übernahme wird voraussichtlich am 1. Dezember erfolgen.



Das besonders auf den Einschnitt von Lodgepole Pine in schwachen Dimensionen ausgerichtete Sägewerk von Tricon hat eine Kapazität von 120 Mio bdft/Jahr. Im Jahr 2014 wurden rund 6 Mio US$ in ein Hobelwerk mit einer Kapazität von 500.000 bdft/Jahr investiert.



Bislang produziert Idaho an fünf Standorten im Norden von Idaho Nadelschnittholz. Die Gesamtkapazität des Konzerns liegt bislang bei 1,27 Mrd bdft/Jahr.